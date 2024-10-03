USD 1.7000
EUR 1.8758
RUB 0.0178
Подписаться на уведомления
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...»
Новость дня
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...»

Али Асадов обсуждает в Минске важные для Азербайджана вопросы

21:16 625

3 октября находящийся с официальным визитом в Минске премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, главы правительств сначала провели встречу в узком формате, которая затем продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В ходе встречи было выражено удовлетворение высоким уровнем азербайджано-белорусских межгосударственных связей, отмечено динамичное развитие взаимовыгодного партнерства в различных сферах благодаря тесным контактам и совместным усилиям президентов двух стран.

Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества. Отмечен рост объема взаимной торговли по итогам 8 месяцев текущего года, который составил 39 процентов. Выражена уверенность, что тренд на увеличение товарооборота будет поддержан.

Подчеркнуто, что значимый импульс многоплановому взаимодействию придало совместное решение глав государств о проработке проектов в ряде перспективных сфер, представляющих взаимный интерес.

В этой связи особое внимание уделено реализации договоренностей и поручений президентов двух стран.

Выражено удовлетворение ходом проработки конкретных проектов в ряде областей, в том числе промышленной кооперации, строительстве агрогородков на освобожденных территориях Азербайджана, а также в сфере профессионально-технического образования.

Промышленная кооперация расценена как ключевое направление азербайджано-белорусского сотрудничества, особый акцент сделан на долгосрочном успешном взаимодействии между Гянджинским автомобильным заводом и ведущими белорусскими машиностроительными предприятиями.

Главы правительств отметили стабильное развитие взаимодействия в сфере сельского хозяйства, подтвердили обоюдную готовность к наращиванию взаимных поставок агропродукции. Стороны выступили за углубление сотрудничества в транспортно-транзитной сфере.

Выражено удовлетворение традиционно высоким уровнем культурно-гуманитарного сотрудничества. Главы правительств приветствовали активизацию культурного, научного и молодежного обменов, а также развитие взаимодействия в сфере образования.

Стороны также констатировали расширение межрегионального взаимодействия, свидетельством чего стало подписание в ходе государственного визита президента Беларуси соглашений об установлении побратимских отношений между рядом городов двух стран.

Был отмечен солидный потенциал для развития сотрудничества в сфере туризма.

Али Асадов и Роман Головченко также обсудили перспективы дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества, подтвердили готовность к активной совместной работе по всем актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес для Азербайджана и Беларуси.

По итогам переговоров был подписан ряд документов по развитию сельскохозяйственного производства в Агдамском районе, сотрудничеству в сфере здравоохранения, проектированию агрогородка в селе Гызыл Кенгерли Агдамского района и поставкам пожарной техники.

Ильхам Алиев в Зангилане
Ильхам Алиев в Зангилане обновлено 18:00; добавлено фото
18:00 4155
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле обновлено 15:05; добавлено фото
15:05 5237
Али Асадов обсуждает в Минске важные для Азербайджана вопросы
Али Асадов обсуждает в Минске важные для Азербайджана вопросы
21:16 626
Иранские ракеты летят на Израиль, но пролетают. Мимо!
Иранские ракеты летят на Израиль, но пролетают. Мимо! главная тема
19:10 4692
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...»
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...» наш обзор
14:04 9004
Азербайджан и Россия будут вместе спасать Каспий
Азербайджан и Россия будут вместе спасать Каспий
20:59 983
Массированный обстрел Израиля из Ливана
Массированный обстрел Израиля из Ливана видео; обновлено 20:42
20:42 7583
«Карабах» проигрывает «Мальме» в Баку
«Карабах» проигрывает «Мальме» в Баку обновлено 22:06
22:06 3904
Баку недоволен антиазербайджанскими заявлениями главы МИД Литвы
Баку недоволен антиазербайджанскими заявлениями главы МИД Литвы
20:32 2445
Еще один инцидент в бакинском метро
Еще один инцидент в бакинском метро обновлено 19:55
19:55 8659
Нарышкин: Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу»
Нарышкин: Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу»
16:52 8573

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев в Зангилане
Ильхам Алиев в Зангилане обновлено 18:00; добавлено фото
18:00 4155
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле обновлено 15:05; добавлено фото
15:05 5237
Али Асадов обсуждает в Минске важные для Азербайджана вопросы
Али Асадов обсуждает в Минске важные для Азербайджана вопросы
21:16 626
Иранские ракеты летят на Израиль, но пролетают. Мимо!
Иранские ракеты летят на Израиль, но пролетают. Мимо! главная тема
19:10 4692
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...»
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...» наш обзор
14:04 9004
Азербайджан и Россия будут вместе спасать Каспий
Азербайджан и Россия будут вместе спасать Каспий
20:59 983
Массированный обстрел Израиля из Ливана
Массированный обстрел Израиля из Ливана видео; обновлено 20:42
20:42 7583
«Карабах» проигрывает «Мальме» в Баку
«Карабах» проигрывает «Мальме» в Баку обновлено 22:06
22:06 3904
Баку недоволен антиазербайджанскими заявлениями главы МИД Литвы
Баку недоволен антиазербайджанскими заявлениями главы МИД Литвы
20:32 2445
Еще один инцидент в бакинском метро
Еще один инцидент в бакинском метро обновлено 19:55
19:55 8659
Нарышкин: Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу»
Нарышкин: Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили «провокационную угрозу»
16:52 8573
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться