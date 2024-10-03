Али Асадов обсуждает в Минске важные для Азербайджана вопросы

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, главы правительств сначала провели встречу в узком формате, которая затем продолжилась в расширенном составе с участием делегаций двух стран. В ходе встречи было выражено удовлетворение высоким уровнем азербайджано-белорусских межгосударственных связей, отмечено динамичное развитие взаимовыгодного партнерства в различных сферах благодаря тесным контактам и совместным усилиям президентов двух стран.

3 октября находящийся с официальным визитом в Минске премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.

Главы правительств обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества. Отмечен рост объема взаимной торговли по итогам 8 месяцев текущего года, который составил 39 процентов. Выражена уверенность, что тренд на увеличение товарооборота будет поддержан.

Подчеркнуто, что значимый импульс многоплановому взаимодействию придало совместное решение глав государств о проработке проектов в ряде перспективных сфер, представляющих взаимный интерес.

В этой связи особое внимание уделено реализации договоренностей и поручений президентов двух стран.

Выражено удовлетворение ходом проработки конкретных проектов в ряде областей, в том числе промышленной кооперации, строительстве агрогородков на освобожденных территориях Азербайджана, а также в сфере профессионально-технического образования.