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В Литву приехал поезд с надписью «Вильнюс — город России»

21:54 387

В Литве 2 октября на контрольно-пропускной пункт на железнодорожной станции Кяна прибыл транзитный поезд Москва — Калининград, на котором была нарисована запрещенная в европейской стране Z-символика. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT).

На одном из вагонов пограничники заметили литеру Z и надпись ZOV, нанесенные черной краской. На другом вагоне была надпись на русском языке: «Вильнюс — город России». Персонал поезда не смог объяснить пограничникам, откуда взялись эти надписи.

Начальнику поезда и его подчиненным пришлось стирать надписи — иначе литовские пограничники не пропустили бы вагоны через границу. В итоге поезд не был задержан и после проверок проследовал по запланированному маршруту.

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