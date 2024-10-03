Еще одна война на дворе. И Египет там. Что предпримет Турция?

Сомали готова вступить в войну, чтобы помешать Эфиопии признать отколовшуюся от нее территорию Сомалиленд. Подписанный 1 января меморандум о взаимопонимании, позволяющий не имеющей выхода к морю Эфиопии развивать военно-морскую базу на побережье Сомалиленда, потряс Африканский Рог, один из самых нестабильных регионов мира. Уже девять месяцев между Сомали и Эфиопией идет самая настоящая гражданская война, которая в любой момент может сорваться в войну горячую. Благо что опыт военного противостояния против друг друга у обеих сторон весьма богат. В 1977-1978 они ожесточенно резались из-за спорных территорий, в 2006 эфиопы пытались вытеснить из Сомали боевиков из «Аш-Шабаб» - словом, что в Могадишо, что в Аддис-Абебе есть что вспомнить и предъявить соответствующий счет соседу.

Отколовшийся от Могадишо в 1991 году является де-факто независимым государством со своей валютой, парламентом и зарубежными дипломатическими миссиями, и, разумеется – со своими силовыми структурами. Единственно, чего ему не хватает для полного счастья – это международного признания. Поскольку без него – ни иностранных инвестиций в мясоперерабатывающую промышленность, на которой держится бюджет страны, ни полноценной геологоразведки прибрежных участков, где, как ожидается, сосредоточены значительные запасы нефти и газа. У Эфиопии другая проблема – это страна не имеет выхода к морю, что серьезно затрудняет ее экономическое развитие. Поэтому сделка эфиопов с Сомалилендом выглядела весьма логично и непременно должна была состояться – Аддис-Абеба официально признает Сомалиленд, а тот в ответ на этот шаг передает ей в 50-летнюю аренду 20-ти километровый участок береговой линии, который эфиопы будут развивать в «военно-морских и коммерческих» целях.

Примечательно, что в ответ на эту сделку Могадишо срочно заключило соглашение с Анкарой, в рамках которого турки отправили в воды Сомалиленда свое исследовательское судно Oruc Reis. Попутно сомалийцы продали Анкаре лицензию на три участка в территориальных водах Сомали, площадь каждого из которых составляет 5000 квадратных километров. Опять же - совпадение, наверное, - эти участки располагаются вблизи Сомалиленда. Ситуация усугубляется тем, что в назревающий на Африканском Роге конфликт решил вмешаться Египет, у которого серьезные сложности в отношениях с Эфиопией, из-за того, что Аддис-Абеба собирается приступить к строительству «Великой плотины эфиопского возрождения на Голубом Ниле». Каир крайне обеспокоен тем, что эта плотина сократит объемы воды, поступающей в Египет, где и без плотины с водой серьезные проблемы. На днях египетский военный корабль доставил большую партию оружия - бронетехнику, ракетные установки, артиллерию, противотанковые ракеты, радары и беспилотные летательные аппараты - в Сомали, а две недели назад Каир и Могадишо подписали соглашение о развертывании контингента египетских военных в составе африканских миротворческих сил в Сомали, которые начнут прибывать в страну с начала следующего года, меняя 8000-ный контингент эфиопской армии.

«Ситуация определенно кипит. Но совершенно очевидно, что Египет хочет выглядеть так, будто он просто выполняет свои договоренности в рамках резолюций Африканского Союза. В то время как за кулисами он поддерживает Сомали против Эфиопии, прекрасно понимая, что это может закончиться войной». Причем воевать будут между собой сомалийцы и эфиопы – а купоны будет стричь Каир. А Турции опять, в который раз, придется выступать в роли посредника, поскольку уже сейчас ясно, что в возникшем конфликте ни Эфиопия, ни Сомали, ни Сомалиленд самостоятельно договориться не смогут.