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Создает опасность: МЧС приостановило работу предприятия

фото; видео
22:28 937

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на территории Азербайджана в рамках своих полномочий.

В этом контексте Государственная служба противопожарного надзора МЧС провела проверку на кожевенном предприятии ООО Akyol International в селе Саркар Самухского района.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, которые представляли прямую угрозу для жизни и здоровья людей, окружающей среды и имущественных интересов государства.

В частности: электрическое оборудование не установлено в соответствии с требованиями «Правил установки электрических установок»; объект не обеспечен первичными средствами пожаротушения; отсутствует план эвакуации, а также световые указатели с надписью «Выход» для безопасной эвакуации людей; деревянные конструкции не обработаны огнезащитным раствором; объект не застрахован в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об обязательных видах страхования»; в процессе капитального ремонта, реконструкции и расширения объекта проектная документация не была согласована с Госслужбой пожарного надзора.

Таким образом, текущая ситуация свидетельствует о том, что дальнейшая эксплуатация объекта может привести к быстрому распространению возможного пожара и неизбежной трагедии.

С учетом вышеизложенного, было принято решение о приостановке деятельности предприятия ООО Akyol International.

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