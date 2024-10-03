Создает опасность: МЧС приостановило работу предприятия

В этом контексте Государственная служба противопожарного надзора МЧС провела проверку на кожевенном предприятии ООО Akyol International в селе Саркар Самухского района.

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на территории Азербайджана в рамках своих полномочий.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, которые представляли прямую угрозу для жизни и здоровья людей, окружающей среды и имущественных интересов государства.

В частности: электрическое оборудование не установлено в соответствии с требованиями «Правил установки электрических установок»; объект не обеспечен первичными средствами пожаротушения; отсутствует план эвакуации, а также световые указатели с надписью «Выход» для безопасной эвакуации людей; деревянные конструкции не обработаны огнезащитным раствором; объект не застрахован в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об обязательных видах страхования»; в процессе капитального ремонта, реконструкции и расширения объекта проектная документация не была согласована с Госслужбой пожарного надзора.