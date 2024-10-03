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Зеленский сказал, что остановит Россию

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в четверг рассказал согражданам о содержании встречи с приехавшим в Киев новым генсеком НАТО Марком Рютте, в частности говорил о том, что прием Украины в альянс, на его взгляд, крайне нужен и Украине, и европейским странам.

«Только благодаря полной интеграции Украины — четкому нашему положению в Евроатлантике — можно будет надежно устранить старое и преступное искушение России ломать порядок жизни в Европе», — сказал Зеленский.

«Геополитическая определенность для Украины и для всей Европы — это чрезвычайной важности ценность. Именно это — надежный фундамент мира, когда нет ни одного недостаточно защищенного места в архитектуре безопасности Европы», — продолжил Зеленский.

Зеленский рассказал в видеообращении и о том, о чем они с генсеком НАТО ранее в четверг говорили на пресс-конференции: о дискуссиях по поводу того, следует ли странам НАТО сбивать российские ракеты и дроны над своей территорией и о задержках поставок военной помощи.

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