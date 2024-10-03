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Израиль готовится...

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг проводит очередной этап консультаций о том, как и когда ответить Ирану на массовый пуск ракет по израильской территории, сообщает телеканал Channel 12.

Согласно источникам телеканала, ответ будет «жестким» и последует в ближайшие дни. Израильская сторона изучает «большое количество возможных вариантов» действий, отмечается в сообщении.

Телеканал указывает, что Израиль координирует свои планы с администрацией президента США Джо Байдена.

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