USD 1.7000
EUR 1.8758
RUB 0.0178
Подписаться на уведомления
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...»
Новость дня
Паника в Ереване по поводу новой войны: «Она может начаться после COP29...»

Главный тренер «Мальме»: «Мы заслужили победу над «Карабахом»

Отдел спорта
23:06 575

Главный тренер «Мальме» Хенрик Ридстрем прокомментировал победу его команды в матче 2-го тура Лиги Европы против «Карабаха» (2:1).

«Мы знали, что будет сложная игра. Так и получилось. «Карабах» - сильная команда, в том числе и индивидуально. Были моменты, когда нам было очень сложно. В целом я доволен. Счастлив, что мы выиграли. Считаю, что мы заслужили победу.

По сравнению с проигранным первым матчем с «Рейнджерс» мы лучше оборонялись, более компактно. Кроме того, хорошо действовали с мячом, нередко заставляли соперника обороняться.

Мы знали, что «Карабах» хорош при владении мячом. Но мы так спланировали игру, чтобы контролировать контратаки соперника.

Почему сын Гурбана Гурбанова Муса не смог закрепиться в шведском «Юргордене»? Сложно сказать. Скандинавский футбол - это больше «физика». Сегодня мы играли технично. Но в целом в Швеции, Норвегии команды делают ставку на физическую подготовку», - поделился Ридстрем.

Али Асадов в посольстве Азербайджана
Али Асадов в посольстве Азербайджана фото
23:52 37
Четвертое подряд поражение «Карабаха». В чем причина кризиса?
Четвертое подряд поражение «Карабаха». В чем причина кризиса? Отвечает Гурбан Гурбанов
23:37 495
Иран направил США предупреждение. Госдеп не подтверждает
Иран направил США предупреждение. Госдеп не подтверждает
23:12 851
Израиль готовится...
Израиль готовится...
22:55 1579
Зеленский сказал, что остановит Россию
Зеленский сказал, что остановит Россию
22:43 1884
Лига Европы: «Карабах» впервые проиграл шведам в Баку
Лига Европы: «Карабах» впервые проиграл шведам в Баку Еще одна неудача; обновлено 22:39
22:39 5821
Ливана нет. Одна «Хезболла»
Ливана нет. Одна «Хезболла» наш комментарий
21:01 3730
Болваны во главе супердержавы
Болваны во главе супердержавы главная тема
14:25 6283
Израиль назвал цель операции в Ливане
Израиль назвал цель операции в Ливане видео; обновлено 22:14
22:14 8732
Ильхам Алиев в Зангилане
Ильхам Алиев в Зангилане обновлено 18:00; добавлено фото
18:00 4734
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле обновлено 15:05; добавлено фото
15:05 5665

ЭТО ВАЖНО

Али Асадов в посольстве Азербайджана
Али Асадов в посольстве Азербайджана фото
23:52 37
Четвертое подряд поражение «Карабаха». В чем причина кризиса?
Четвертое подряд поражение «Карабаха». В чем причина кризиса? Отвечает Гурбан Гурбанов
23:37 495
Иран направил США предупреждение. Госдеп не подтверждает
Иран направил США предупреждение. Госдеп не подтверждает
23:12 851
Израиль готовится...
Израиль готовится...
22:55 1579
Зеленский сказал, что остановит Россию
Зеленский сказал, что остановит Россию
22:43 1884
Лига Европы: «Карабах» впервые проиграл шведам в Баку
Лига Европы: «Карабах» впервые проиграл шведам в Баку Еще одна неудача; обновлено 22:39
22:39 5821
Ливана нет. Одна «Хезболла»
Ливана нет. Одна «Хезболла» наш комментарий
21:01 3730
Болваны во главе супердержавы
Болваны во главе супердержавы главная тема
14:25 6283
Израиль назвал цель операции в Ливане
Израиль назвал цель операции в Ливане видео; обновлено 22:14
22:14 8732
Ильхам Алиев в Зангилане
Ильхам Алиев в Зангилане обновлено 18:00; добавлено фото
18:00 4734
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле
Ильхам и Мехрибан Алиевы в Джебраиле обновлено 15:05; добавлено фото
15:05 5665
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться