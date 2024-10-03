Главный тренер «Мальме»: «Мы заслужили победу над «Карабахом»

«Мы знали, что будет сложная игра. Так и получилось. «Карабах» - сильная команда, в том числе и индивидуально. Были моменты, когда нам было очень сложно. В целом я доволен. Счастлив, что мы выиграли. Считаю, что мы заслужили победу.

По сравнению с проигранным первым матчем с «Рейнджерс» мы лучше оборонялись, более компактно. Кроме того, хорошо действовали с мячом, нередко заставляли соперника обороняться.

Мы знали, что «Карабах» хорош при владении мячом. Но мы так спланировали игру, чтобы контролировать контратаки соперника.

Почему сын Гурбана Гурбанова Муса не смог закрепиться в шведском «Юргордене»? Сложно сказать. Скандинавский футбол - это больше «физика». Сегодня мы играли технично. Но в целом в Швеции, Норвегии команды делают ставку на физическую подготовку», - поделился Ридстрем.