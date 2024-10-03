Иран направил США предупреждение. Госдеп не подтверждает

Власти Ирана после массированного удара по территории Израиля 1 октября направили США сообщение, в котором выразили нежелание участвовать в «региональной войне», сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на иранский источник. Сообщение было передано через представителей Катара.

«Через Катар мы направили в Вашингтон послание, касающееся ситуации в регионе после нашего недавнего удара по сионистскому образованию. В нашем непрямом сообщении Вашингтону мы подтвердили окончание этапа одностороннего сдерживания, которое более не отвечает требованиям нашей национальной безопасности», - приводит «Аль-Джазира» слова чиновника.

Собеседник телеканала подчеркнул, что любое нападение Израиля на Иран будет встречено «неординарным» ответом, в рамках которого Исламская республика может атаковать объекты инфраструктуры на израильской территории. При этом чиновник отметил, что Иран не стремится к региональной войне.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэтью Миллер отказался подтвердить информацию о том, что Иран уведомил американцев, что не будет проявлять сдержанность в текущем конфликте на Ближнем Востоке.

«Я не собираюсь комментировать сообщения, которые мы получили или могли получить от иранского правительства», - сказал представитель Госдепа.

Миллер заявил, что, запустив ракеты по Израилю, Иран уже «не проявляет сдержанности» и что именно Тегеран «обострил этот конфликт». «Мы ясно дали понять Ирану, это еще было несколько месяцев назад, что они не должны ничего делать для обострения этого конфликта. К сожалению, они это сделали», - добавил он.