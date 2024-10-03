В Евросоюзе призывают быть готовыми к войне с Россией

Евросоюзу необходимо нарастить свой военный потенциал из-за риска возможной конфронтации с Россией, заявил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, кандидат на пост первого в истории еврокомиссара по обороне.

По его мнению, эта конфронтация может начаться «через шесть-восемь лет». Он считает, что ЕС необходимо наращивать военное производство и пополнять запасы оружия и боеприпасов.

Кубилюс также выдвинул идею создания обязательных запасов боеприпасов для ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что в ближайшие годы ЕС должен вложить в оборону €500 млрд, чтобы компенсировать падение военных расходов после окончания холодной войны. Она также поручила Кубилюсу в течение 100 дней после вступления в должность подготовить оборонную стратегию, которая будет включать формирование «небесного щита» ЕС и систему киберзащиты.