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Госдеп не в курсе про «согласие» Насраллы на перемирие с Израилем

23:27 213

Госдепартамент отказался подтверждать информацию, согласно которой генеральный секретарь движения «Хезболла» Хасан Насралла накануне своей гибели в Бейруте согласился на прекращение огня с Израилем.

На регулярном брифинге руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэтью Миллера попросили подтвердить соответствующее заявление главы МИД Ливана Абдаллы Бу Хабиба. «Я не могу сказать, согласился ли он на это и сказал ли кому-то внутри Ливана. Очевидно, это может быть чем-то, что произошло, о чем мы не знаем. Я могу сказать, что если это правда, то нам об этом не сообщали ни в каком виде, ни в какой форме», - сказал дипломат.

Миллер сообщил, что американская сторона вела консультации с ливанскими должностными лицами и представителями властей других стран региона. «Я могу сказать вам, что ни разу нам не сообщали, что «Хезболла» согласилось на прекращение огня», - добавил Миллер.

«Мы провели ряд дипломатических встреч, чтобы обсудить предложения, которые мы собирались выдвинуть. Я думаю, что все стороны были хорошо осведомлены о предложениях, которые мы собирались выдвинуть, но ни разу в ходе этих бесед мы не получали сообщения о том, что «Хезболла» согласилась или собирается согласиться с этим», - подчеркнул официальный представитель Госдепартамента.

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