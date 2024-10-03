В России задержали руководителей узбекской и таджикской диаспор

Руководители этнических диаспор задержаны в Иркутске по подозрению в организации незаконной миграции, сообщило ГУ МВД России по Иркутской области.

В полиции уточнили, что задержаны председатель Узбекского национального центра и «заместитель председателя таджикской диаспоры». Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второму — в виде запрета определенных действий.

По версии следствия, с января текущего года они совместно с центром дополнительного образования за денежное вознаграждение выдавали иностранным гражданам липовые сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России для их дальнейшего предоставления в миграционные органы МВД. За каждый такой сертификат злоумышленники получали около 8 тыс. руб., их общая выручка составила более 1,5 млн руб.

В ходе обысков в офисе и по адресам проживания руководителей диаспор были изъяты компьютеры, флеш-карты, 1,7 млн руб., банковские карты, а также охолощенные патроны. Следователи СК возбудили уголовные дела по статьям «коммерческий подкуп» и «организация незаконной миграции».