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Четвертое подряд поражение «Карабаха». В чем причина кризиса?

Отвечает Гурбан Гурбанов
Отдел спорта
23:37 503

«Карабах» проиграл четвертый подряд еврокубковый матч. Поражение от шведского «Мальме» (1:2) окончательно убедило, что команда сейчас далека от своей лучшей формы. В чем причина европейского кризиса в «Карабахе»?

На этот и другие вопросы на послематчевой пресс-конференции постарался ответить главный тренер команды Гурбан Гурбанов.

«К сожалению, проиграли, - говорит рулевой «Карабаха». - Очень не хотели потерпеть поражение на глазах у своих болельщиков. Сложно что-то сказать. Должны поздравить соперника. Наверное, это заслуженная победа. 

Да, у нас были голевые моменты. Я и вчера говорил, что соперник с особым стилем. Пропустили быстрый гол во втором тайме. Хотя должны были, наоборот, начать вторую половину активно. Видимо, команда выпала из своего ритма. Надеюсь, в ближайшее время будем выглядеть лучше.

Причина нашей слабой игры в низкой конкуренции в чемпионате? Нет. Это не влияет. Мы много лет играем в Лиге Европы. Не в этом причина. Возможно, просто некоторые игроки были травмированы, и мы отстали в игровом плане. 

Почему заменил Бахлула Мустафазаде? У него были боли после первого тайма. Если не ошибаюсь, ему сделали укол, чтобы он мог продолжить игру. Во втором тайме я почувствовал, что он не может играть в полную силу, поэтому и заменил.

У игроков пропали желание и мотивация? Не сказал бы. Просто, как я уже отметил, скорее всего, выпали из игрового ритма. Может, есть психологическая усталость. Но у нас никогда не было такого, чтобы футболисты играли без желания. Некоторые футболисты далеки от оптимальной формы. Я это вижу. В матчах чемпионата это может быть незаметно, но в еврокубках сразу становится видно. Мы можем играть лучше и будем играть лучше. После устранения некоторых мелких нюансов. Сегодняшняя игра показала, что нужно еще больше мотивации, больше динамики. Это поражение, надеюсь, принесет пользу.

«Мальме» - один из самых слабых наших соперников в Лиге Европы? Мы никого не считаем слабыми. Это все европейские команды. Но мы и себя слабыми не считаем. Просто в будущем нужно быть более внимательными.

Вратари играют неуверенно? И Бунтич, и Кохальски приехали из европейских чемпионатов. Оба достаточно мастеровитые. Возможно, пока не адаптировались полностью. У обоих большой потенциал. Я в них верю. Что касается Шахрудина Магомедалиева, то он пока травмирован.

Мы много лет в футболе. Не может быть, чтобы проблем не было совсем. Футболисты тоже могут быть не в форме. И команда. В такие моменты стараемся быстро исправить ситуацию. 

Поражение от загребского «Динамо»? Оно не подействовало на команду, но не думаю, что осадок остался до сих пор». 

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