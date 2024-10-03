Особняк экс-президента Франции теперь станет посольством Армении

Посольство Армении во Франции теперь будет находиться в особняке, ранее принадлежавшем бывшему президенту Франции Валери Жискар д’Эстену.

Как сообщают армянские СМИ, премьер-министр Никол Пашинян, который находится с визитом во Франции, представил новое здание армянского посольства в Париже, приобретенное за 23 миллиона евро.

Здание расположено в престижном 16-м округе Парижа.

Ранее Армения приобрела здание для посольства в деловом центре Лондона на площади Сент-Джеймс в Вестминстере за 20 млн евро.