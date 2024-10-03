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Али Асадов в посольстве Азербайджана

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3 октября 2024, 23:52 1025

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе своего визита в Минск посетил посольство Азербайджанской Республики в Республике Беларусь и выступил перед дипломатами, обозначив ключевые задачи и направления развития двусторонних отношений. Об этом информирует БЕЛТА.

Согласно сообщению, советник посольства Азербайджана в Беларуси Махир Гаджиев рассказал, что Али Асадов на встрече обозначил уровень отношений между странами. «На сегодняшний день благодаря лидерам наших государств отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь находятся на самом высшем уровне. Перед нами стоит первостепенная задача - развить экономические отношения. На сегодняшний день эта задача успешно развивается. В рамках визита планируется подписание ряда документов, которые также охватывают экономический сектор. Надеемся, что в будущем наши отношения будут двигаться только вперед», - подчеркнул он.

По словам Гаджиева, перспективными направлениями развития между Беларусью и Азербайджаном является сельское хозяйство, а также создание производств в различных отраслях. «Программа визита обширная, в нее входит рассмотрение вопросов совместного производства техники, лифтов, удобрений, - перечислил советник. - Считаем, что сегодня наши отношения развиваются очень успешно».

Али Асадов в рамках официального визита в Беларусь посетил посольство и выступил перед представителями азербайджанской делегации из различных профильных ведомств, а также дипломатами.

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