Иран «вошел во вкус» и пригрозил Израилю новыми ударами

«Исламская Республика Иран полностью готова отреагировать на любой агрессивный и террористический акт израильского режима. В случае, если он снова совершит ошибку, будут угрожать суверенитету и национальной безопасности [Ирана] или атакует интересы, объекты или граждан Исламской Республики Иран, израильский режим получит немедленный, решительный и сокрушительный ответ», - приводит слова дипломата иранский телеканал SNN.

«Точно такой же [ответ], как и во время операций «Правдивое обещание» 1 и 2, когда вооруженные силы исламской республики уничтожили военные и разведывательные центры [израильского] режима», - добавил Тахтраванчи.

«Операция вооруженных сил Ирана проводилась во исполнение неотъемлемого права на законную защиту, и это было сделано, - продолжил Тахтраванчи. - Ракетная атака военных объектов Израиля проведена для предотвращения дальнейших злодеяний сионистского режима против нашей страны. Эта операция проведена после двухмесячного сдерживания и полного бездействия со стороны Совета Безопасности ООН».

Недавний ракетный удар по Израилю в Иране назвали операцией «Правдивое обещание – 2» по аналогии с «Правдивым обещанием – 1» - иранской атакой на еврейское государство в апреле 2024 года в ответ на израильский обстрел консульства исламской республики в Дамаске.