Спутниковые снимки израильской базы ВВС после удара Ирана

Агентство Associated Press опубликовало спутниковые снимки разрушений на израильской базе «Неватим» в пустыне Негев.

Ранее Иран заявлял, что поразил новейшие самолеты Израиля, в ЦАХАЛ сообщили, что ущерба технике нет.

На снимке видно повреждение взлетно-посадочной полосы. Видна большая дыра в крыше одного из зданий, прилегающих к главной взлетно-посадочной полосе. Также на спутниковых снимках видны крупные фрагменты здания, разбросанные вокруг.

По фото невозможно определить, находились ли самолеты внутри ангара во время атаки. Однако это маловероятно, учитывая, что Иран предупредил об ударе заранее, отмечают израильские СМИ.