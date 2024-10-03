Посол Арсенян: «У Армении есть союзник. И это Россия»

Новый посол Армении в России Гурген Арсенян заявил, что будет работать над налаживанием отношений Москвы и Еревана, чтобы привести их в удовлетворительное состояние.

«Я приехал, чтобы в это неспокойное время попытаться приложить свои усилия и наладить армяно-российские отношения, привести их в то состояние, которое будет удовлетворительным для нас», - сказал Арсенян на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным. Его цитируют российские СМИ.