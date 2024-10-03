Посол Арсенян: «У Армении есть союзник. И это Россия»
Новый посол Армении в России Гурген Арсенян заявил, что будет работать над налаживанием отношений Москвы и Еревана, чтобы привести их в удовлетворительное состояние.
«Я приехал, чтобы в это неспокойное время попытаться приложить свои усилия и наладить армяно-российские отношения, привести их в то состояние, которое будет удовлетворительным для нас», - сказал Арсенян на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным. Его цитируют российские СМИ.
«Армения является страной, у которой есть союзник, с которым есть союзнический договор. Армения находится в экономическом союзе с Россией, а то, что в медийном пространстве происходит, - у меня абсолютное недопонимание, почему это так», - недоумевает Арсенян.
«Мы отвечаем за наши народы... мы должны предпринимать такие действия, чтобы народы жили спокойно, в безопасности и процветании», - уверяет армянский посол.
В августе президент Армении Ваагн Хачатурян назначил Арсеняна, который был депутатом парламента от фракции премьер-министра Никола Пашиняна, послом в России.