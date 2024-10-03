Мать экс-депутата Гусейна Абдуллаева: «Что я могу сказать против своего сына?»

На предыдущем заседании было оглашено показание Ильгара Мустафаева на этапе предварительного следствия. Мустафаев в течение многих лет управлял имуществом и делами семьи Абдуллаевых. Ранее на суде он заявил, что не знал о переводе денежных средств неизвестного происхождения на счета бывшего депутата из-за рубежа.

Следователям Мустафаев, однако, признался, что был в курсе дел: «Мы не имели права задавать вопросы по поводу денег, поступавших из-за границы. За этими делами следила бухгалтер Азада Джафарова, одна из доверенных лиц Гусейна Абдуллаева. Она вела учет всех поступлений и расходов по банковским счетам их семьи. Я прекратил сотрудничать с Гусейном Абдуллаевым в конце 2015 года, после чего его делами занимался Рухид Акперов (адвокат Рухид Акперов в настоящее время находится под арестом — прим. ред.)».

В своих показаниях Мустафаев также отметил, что на протяжении длительного времени работал на бывшего депутата: «Я знаком с Гусейном Абдуллаевым с 1995 года. Сначала работал в его магазине, затем в ресторане, где занимался административными делами. Собирал арендные платежи с объектов. Все собранные деньги передавал им, не присваивая ничего себе. Долгое время работал в компаниях, принадлежащих членам его семьи. Когда Гусейн Абдуллаев был в Баку, зарплату мне выдавал он сам, когда отсутствовал — его мать, Зейнаб-ханум».

Мустафаев также рассказал, что несколько раз снимал с различных банковских счетов суммы в 25 и 40 тысяч долларов, которые передавал Азаде Джафаровой для последующей передачи Гусейну Абдуллаеву и его матери: «Когда суммы были значительными, провожал Азаду-ханум до банка на своей машине».

Выступая на заседании из следственного изолятора, Гусейн Абдуллаев заявил: «Это все ложь и клевета. Мне плохо, я не могу стоять, завершите это дело. Откуда вам известно, что я получил незаконные доходы? Нет ни одного факта, нет никаких доказательств».

Мать бывшего депутата Зейнаб Абдуллаева также проходит по делу в качестве свидетеля. Судья предложил ей дать показания, разъяснив, что она имеет право не свидетельствовать против собственного сына. Абдуллаева отказалась давать показания, лишь попросив суд объективно рассмотреть дело: «Что я могу сказать против своего сына? Мне 74 года, прошу вас справедливо рассмотреть его дело».

В ходе процесса были допрошены и другие свидетели, которые совершали сделки по купле-продаже недвижимости с Азадой Джафаровой, представлявшей подсудимого по доверенности. Несколько свидетелей направили телеграммы в суд с уведомлением о том, что по уважительным причинам не смогут присутствовать на заседании. В своих телеграммах они указали, что не имеют претензий и жалоб к подсудимому.

Судебный процесс продолжится 17 октября.