НАТО Украину России не отдаст

Лишь первого октября Марк Рютте принял полномочия генерального секретаря НАТО у Йенса Столтенберга, а уже третьего октября оказался в Киеве. В качестве премьер-министра Нидерландов Рютте за время большой войны был в Украине пять раз, в новом качестве это первый визит и первый вообще в этой должности. Следует напомнить, что авиационное сообщение с Украиной после начала войны приостановлено, и добраться до украинской столицы не самая простая задача. Поэтому в Киев не заскакивают на пару часов из чистой вежливости, сюда едут исключительно по делу. Выбран не Вашингтон, не Берлин, не Париж. Североатлантический альянс дает ясно понять свои приоритеты.

Из брифинга после встречи с Зеленским можно узнать несколько полезных вещей. Так, новый генсек совсем не против применения оружия по целям на территории России: «Россия ведет незаконную войну, и это означает, что нацеливание на российские истребители и ракеты до того, как они будут использованы против гражданской инфраструктуры Украины, может помочь спасти жизни. Единственная страна здесь, которая перешла «красную линию», это не Украина, это Россия, начав эту войну». Но решение по дальнобойному оружию принимает не НАТО, а отдельные страны, в которых – «я знаю», говорит Рютте - обсуждение продолжается. Относительно членства Украины в НАТО: «Как вы знаете, на последнем саммите НАТО в Вашингтоне в июле союзники договорились, что украинский путь к членству в НАТО является необратимым». И добавил от себя: «Украина, как никогда ранее, близка к НАТО». И чтобы совсем не оставалось иллюзий у тех, кто пытается нарисовать какой-то мир, в котором Украину вынудят к нейтралитету, потому что это, видите ли, не нравится Кремлю: «Украина становится сильнее день ото дня и, как никогда ранее, становится готовой для вступления в Альянс… Этот день наступит, Украина станет полноправным членом НАТО. Россия в этом вопросе не имеет никакого влияния и никакого вето».