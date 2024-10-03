Фицо дал слово: восстановить отношения с Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал восстановить отношения с Россией, если война в Украине закончится во время его пребывания на посту лидера. Об этом сообщает газета Politico.

«Если война закончится в течение мандата этого правительства (2023-2027 годы), я сделаю все возможное для возобновления экономических и нормальных отношений с Россией», - заявил Фицо.

«Европейский союз нуждается в Российской Федерации, Российская Федерация нуждается в Европейском союзе. Мы будем очень заботиться о дружеских отношениях с Украиной», - сказал премьер Словакии, добавив, что у «конфликта» в Украине нет военного решения.