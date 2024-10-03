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Молдова блокирует российские сайты

01:19 143

Один из ведущих интернет-провайдеров в Молдове, Orange Moldova, сообщил, что по указанию Службы информации и безопасности заблокировал пять сайтов, включая dzen.ru, rutube.ru и yandex.ru. Под запрет также попали ресурсы телеканала «Молдова 24».

По его информации, это решение принято службой безопасности в связи с «высоким уровнем дезинформации» на указанных интернет-платформах. Также телеканал написал о проблемах с доступом к сервису «Кинопоиск».

В конце сентября 2024 года молдавские провайдеры заблокировали сайты таких российских СМИ, как РИА Новости, РИА Новости Крым, «Крымская газета», «Крым24», а также портал назначенного Россией «Госсовета Крыма», «Независимую газету» и местное издание Nuacum.eu. В Кишиневе тогда заявили, что заблокированные информационные ресурсы наносят ущерб национальной безопасности Молдовы. 

В октябре 2023 года СИБ Молдовы объявила о блокировке 22 российских ресурсов, в числе которых сайты Первого канала, НТВ, телеканала RT и телекомпании «Мир». 30 октября список пополнили 14 ресурсов, включая сайты ТАСС и Интерфакса, «Российской газеты», «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца».

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