Лига Европы: «Карабах» на 34-м месте, опережая «Динамо» и «Бешикташ»

Не имея очков и с разницей забитых и пропущенных 1-5, команда Гурбана Гурбанова опережает киевское «Динамо» и стамбульский «Бешикташ», у которых разница мячей еще хуже.

Всего шесть команд не имеют очков. Помимо трех вышеупомянутых клубов, это также «Ференцварош» (Венгрия), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) и ПАОК (Греция).

От 24-го места, дающего право сыграть в плей-офф, «Карабах» отстает лишь на очко. Так что еще все поправимо.

Что касается верхней части турнирной таблицы, то стопроцентный результат у пяти клубов - итальянского «Лацио», французского «Лиона», английского «Тоттенхэма», румынского ФКСБ и бельгийского «Андерлехта». Интересно, что «Лион» и ФКСБ - среди будущих соперников «Карабаха», а с «Тоттенхэмом» азербайджанская команда уже сыграла.

«Лион» сегодня разгромил в гостях шотландский «Рейнджерс» (4:1), ФКСБ же выиграл на выезде у ПАОК (1:0). Амстердамский «Аякс», который «Карабах» примет в Баку 24 октября в рамках 3-го тура, сыграл в гостях вничью 1:1 с чешской «Славией».

Шведский «Эльфсборг», с которым «Карабах» сыграет в гостях в 6-м туре, сенсационно обыграл итальянскую «Рому» - 1:0.

Что касается других будущих оппонентов агдамцев, то греческий «Олимпиакос» разгромил дома португальскую «Брагу» (3:0), а норвежский «Буде-Глимт» на выезде сыграл вничью 0:0 с бельгийским «Юнионом».

Как видим, ни один из предстоящих соперников «Карабаха» не проиграл во 2-м туре, а четверо даже выиграли.

Все результаты 2-го тура Лиги Европы и турнирная таблица