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Украина показала новейшие образцы своего оружия

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01:23 146

Минобороны Украины представило иностранным партнерам новейшие образцы украинского оружия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на оборонное ведомство.

Как отметили в Минобороны, были показаны образцы отечественного оружия, доказавшие свою эффективность на поле боя.

Среди продемонстрированных образцов: беспилотные летательные аппараты; противотанковый ракетный комплекс «Стугна»; самоходная артиллерийская установка «Богдана»; бронеавтомобили; роботизированные системы, в том числе наземные дроны-камикадзе.

С начала российского вторжения Украина значительно увеличила производство дронов и авиационных комплексов. Недавно Минобороны Украины сообщило, что на вооружение ВСУ допущен новый дрон-бомбер «Черная вдова». По словам главы ГУР Кирилла Буданова, украинские дроны уже могут поражать цели в России на расстоянии до 1800 км от границы с Украиной.

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