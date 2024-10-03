Украина показала новейшие образцы своего оружия
Минобороны Украины представило иностранным партнерам новейшие образцы украинского оружия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на оборонное ведомство.
Как отметили в Минобороны, были показаны образцы отечественного оружия, доказавшие свою эффективность на поле боя.
Среди продемонстрированных образцов: беспилотные летательные аппараты; противотанковый ракетный комплекс «Стугна»; самоходная артиллерийская установка «Богдана»; бронеавтомобили; роботизированные системы, в том числе наземные дроны-камикадзе.
С начала российского вторжения Украина значительно увеличила производство дронов и авиационных комплексов. Недавно Минобороны Украины сообщило, что на вооружение ВСУ допущен новый дрон-бомбер «Черная вдова». По словам главы ГУР Кирилла Буданова, украинские дроны уже могут поражать цели в России на расстоянии до 1800 км от границы с Украиной.