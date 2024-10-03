Информация о здоровье Трампа за семью печатями

Как указывает издание, с 2015 года, когда Трамп впервые был утвержден кандидатом на пост главы американской администрации, информация о состоянии его здоровья публиковалась считанные разы. Самый подробный отчет о состоянии здоровья Трампа был в 2018 году, когда его лечащий врач провел брифинг для журналистов. На тот момент у политика был повышенный уровень холестерина, а индекс массы тела был близок к ожирению. С того момента появлялась информация, что республиканец сбросил вес, а его уровень холестерина снизился.

Издание отмечает, что в случае победы на выборах к концу своего срока в 2029 году Трамп будет самым возрастным президентом США в истории, превзойдя действующего главу американской администрации Джо Байдена. Несмотря на это, Трамп и его команда предоставляют лишь общую информацию. Так, в частности, Трамп в этом году заявлял, что он отлично справился с тестами на когнитивные способности, однако никаких деталей тестирования не привел. После покушения на Трампа в июле, когда он получил пулевое ранение в ухо, республиканец и его команда также не публиковали подробного медицинского отчета.