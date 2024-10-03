Иранские генералы продолжают угрожать из-за Зангезура

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Что могут изменить удары Израиля и США?
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
01:51 1106

На фоне стремительно разрастающегося конфликта на Ближнем Востоке временно отошло на второй план противостояние Тегерана и Москвы по вопросу открытия транспортных коммуникаций, соединяющих Азербайджан с Нахчываном через территорию Армении.

После звонких «пощечин», полученных от израильтян в Ливане и Сирии, Тегеран мобилизовал все свои силы против еврейского государства. 1 октября КСИР выпустил по Израилю около 200 баллистических ракет и теперь ожидает неизбежных ответных ударов. Но было бы наивно предполагать, что возможные удары Израиля и США заставят Иран отказаться от своих амбиций на Южном Кавказе.

25 сентября бригадный генерал Реза Талаи-Ник, официальный представитель Министерства обороны Ирана, заявил, что Тегеран не потерпит изменения границ в регионе (как известно, этой формулировкой Иран обозначает открытие «Зангезурского коридора» - ред.).

Угрожает генерал Реза Талаи-Ник, официальный представитель Министерства обороны Ирана

«Мы ясно дали понять, что не допустим никаких изменений границ в непосредственной близости [от Ирана]. Попытки [изменить границы] рассматривались, но они [пытавшиеся изменить границы] не осмелились сделать это и не будут пытаться [изменить границы] в будущем», - цитирует бригадного генерала иранское информационное агентство Fars.

Реза Талаи-Ник также подчеркнул, что решимость Ирана сохранить статус-кво границ «подкреплена его мощной военной силой».

Вслед за этим генерал Киумарс Хейдари, главнокомандующий сухопутными войсками армии Ирана, сообщил о размещении десяти бригад в ключевых приграничных районах, вплотную прилегающих к границам Армении и Азербайджана. Напомним, что обычная общевойсковая бригада состоит из трех-четырех тысяч военнослужащих. Генерал Хейдари отметил, что подразделения были размещены в северо-западных, западных, юго-западных и северо-восточных регионах Ирана «для сдерживания потенциальных угроз».

А 1 октября, за несколько часов до ракетного удара Ирана по Израилю, заместитель командующего КСИР генерал Ядолла Джавани, выступая в провинции Казвин, заявил о готовности Тегерана решительно защищать свои интересы в связи с планами по открытию «Зангезурского коридора».

Угрожает и генерал Киумарс Хейдари, главнокомандующий сухопутными войсками армии Ирана

«Что касается «Зангезурского коридора» и присутствия Израиля в регионе, то мы подчиняемся приказам лидера революции и не будем колебаться ни на секунду, защищая национальные интересы страны», - отметил Джавани.

По словам военачальника, «сионистский режим» и Запад «стремятся открыть в регионе новый фронт» против Ирана.

Джавани также прокомментировал недавние события в регионе, включая гибель лидеров «движения сопротивления».

«Мученическая смерть героев сопротивления, особенно Сеида Хасана Насраллы и генерала Нилфорушана, стала большой утратой для фронта сопротивления», - подчеркнул он.

Напомним, что во время ударов ВВС Израиля по Бейруту и в том числе по бункеру лидера «Хезболлы», погиб заместитель командующего операциями КСИР генерал Аббас Нилфорушан, который три года назад угрожал Азербайджану, обвиняя его в создании условий для израильской разведывательной деятельности под прикрытием экономической активности.

Угрожает и заместитель командующего КСИР генерал Ядолла Джавани

Судя по всему, военные круги Ирана пытаются использовать тему «Зангезурского коридора», чтобы распространить нарастающую на Ближнем Востоке эскалацию напряженности на регион Южного Кавказа. В настоящее время обсуждаются различные сценарии ответных ударов Израиля, один из которых предполагает атаку на военные базы Ирана, а также на его нефтяную инфраструктуру.

Telegram-каналы, близкие к Корпусу стражей исламской революции, предупреждают, что в случае атаки на нефтяную инфраструктуру КСИР может ответить ударами по нефтяным объектам в странах Персидского залива.

Другой возможный сценарий предполагает атаку Израиля на иранские ядерные объекты, хотя, по данным СМИ, президент США Джо Байден против такого развития событий. Тем не менее США обсуждают планы нанесения военных ударов по Ирану вместе с Израилем, что означает, что Исламская Республика может столкнуться с более мощной атакой, чем ожидалось.

Как известно, возможности Ирана по противостоянию масштабным ударам израильских ВВС весьма ограничены, а в случае прямой поддержки США и вовсе сведены до минимума.

Как полагают аналитики, в ситуации, при которой правящий режим Ирана будет поставлен на грань краха, КСИР может предпринять попытку распространить эскалацию на весь регион, открыв на Южном Кавказе «второй фронт».

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