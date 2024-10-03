Иранские генералы продолжают угрожать из-за Зангезура

На фоне стремительно разрастающегося конфликта на Ближнем Востоке временно отошло на второй план противостояние Тегерана и Москвы по вопросу открытия транспортных коммуникаций, соединяющих Азербайджан с Нахчываном через территорию Армении. После звонких «пощечин», полученных от израильтян в Ливане и Сирии, Тегеран мобилизовал все свои силы против еврейского государства. 1 октября КСИР выпустил по Израилю около 200 баллистических ракет и теперь ожидает неизбежных ответных ударов. Но было бы наивно предполагать, что возможные удары Израиля и США заставят Иран отказаться от своих амбиций на Южном Кавказе. 25 сентября бригадный генерал Реза Талаи-Ник, официальный представитель Министерства обороны Ирана, заявил, что Тегеран не потерпит изменения границ в регионе (как известно, этой формулировкой Иран обозначает открытие «Зангезурского коридора» - ред.).

«Мы ясно дали понять, что не допустим никаких изменений границ в непосредственной близости [от Ирана]. Попытки [изменить границы] рассматривались, но они [пытавшиеся изменить границы] не осмелились сделать это и не будут пытаться [изменить границы] в будущем», - цитирует бригадного генерала иранское информационное агентство Fars. Реза Талаи-Ник также подчеркнул, что решимость Ирана сохранить статус-кво границ «подкреплена его мощной военной силой». Вслед за этим генерал Киумарс Хейдари, главнокомандующий сухопутными войсками армии Ирана, сообщил о размещении десяти бригад в ключевых приграничных районах, вплотную прилегающих к границам Армении и Азербайджана. Напомним, что обычная общевойсковая бригада состоит из трех-четырех тысяч военнослужащих. Генерал Хейдари отметил, что подразделения были размещены в северо-западных, западных, юго-западных и северо-восточных регионах Ирана «для сдерживания потенциальных угроз». А 1 октября, за несколько часов до ракетного удара Ирана по Израилю, заместитель командующего КСИР генерал Ядолла Джавани, выступая в провинции Казвин, заявил о готовности Тегерана решительно защищать свои интересы в связи с планами по открытию «Зангезурского коридора».

«Что касается «Зангезурского коридора» и присутствия Израиля в регионе, то мы подчиняемся приказам лидера революции и не будем колебаться ни на секунду, защищая национальные интересы страны», - отметил Джавани. По словам военачальника, «сионистский режим» и Запад «стремятся открыть в регионе новый фронт» против Ирана. Джавани также прокомментировал недавние события в регионе, включая гибель лидеров «движения сопротивления». «Мученическая смерть героев сопротивления, особенно Сеида Хасана Насраллы и генерала Нилфорушана, стала большой утратой для фронта сопротивления», - подчеркнул он. Напомним, что во время ударов ВВС Израиля по Бейруту и в том числе по бункеру лидера «Хезболлы», погиб заместитель командующего операциями КСИР генерал Аббас Нилфорушан, который три года назад угрожал Азербайджану, обвиняя его в создании условий для израильской разведывательной деятельности под прикрытием экономической активности.