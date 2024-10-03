И товарищ Ким взял в руки ядерную дубинку

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян без колебаний применит все доступные наступательные силы в случае нападения. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно его сообщению, Ким Чен Ын в том числе сообщил о возможности применения ядерного оружия, если другие страны попытаются посягнуть на суверенитет республики.