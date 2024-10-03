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В туалете Джонсона нашли «жучок» после визита премьера Израиля

02:23 368

После посещения израильским премьером Биньямином Нетаньяху личного туалета Бориса Джонсона в здании британского МИД там нашли прослушивающее устройство. Об этом в своих мемуарах Extracts написал Джонсон, выдержки публикует The Daily Telegraph.

Это произошло в 2017 году, когда Джонсон еще был министром иностранных дел королевства. Во время их встречи Нетаньяху извинился и отлучился в туалет — эту комнату, расположенную в «секретной пристройке», британский политик сравнивает с «мужскими уборными в шикарных лондонских клубах».

«Там Биби провел некоторое время, и может быть, совпадение, а может, и нет, но мне сказали, что позже, когда они проводили регулярную проверку на наличие подслушивающих устройств, в громоотводе обнаружили подслушивающее устройство», — написал Джонсон.

Кроме того, во время встречи Джонсон рассказал Нетаньяху о наличии в его кабинете того самого стола, за которым была составлена Декларация Бальфура, где изложили «цель создания в Палестине национального очага для еврейского народа», на что израильский премьер восхищенно произнес: «Вау!» Затем Джонсон похвастался наличием «той самой ручки, которой пользовались» при написании декларации, но вместо этого вытащил из ящика шариковую ручку Bic. Джонсон признал в книге, что не знает, где писалась декларация, и вряд ли это тот самый стол.

Примерно в те же годы, в 2018-м, ФБР обнаружило попытку Израиля установить устройства близ Белого дома для прослушивания переговоров занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа, сообщало Politico. Трамп не поверил в эти сведения, Нетаньяху отверг их, подчеркнув, что израильским спецслужбам запрещено шпионить в США.

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