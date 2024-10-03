Мишустину в Тегеране напомнили о Зангезурском вопросе

Официальный визит в Иран российской правительственной делегации во главе с председателем Михаилом Мишустиным примечателен по целому ряду обстоятельств. Прежде всего, это первый официальный визит в Иран главы российского правительства за всю постсоветскую историю двусторонних отношений. Во-вторых, встречи в Тегеране проходят в непростой период определения дальнейшей политической траектории Ирана.

В определенном смысле президент ИРИ Масуд Пезешкиан стоит сегодня перед дилеммой - продолжить линию "реформаторов" посредством постепенного сближения с Западом, либо сконцентрироваться на решении внутренних противоречий и укреплять взаимодействие со странами, входящими в круг стратегических партнёров и союзников Ирана по антизападной коалиции. Учитывая зашедшее достаточно глубоко противостояние с Израилем, главной линией иранского руководства, похоже, станет второй вариант. Персидская головоломка Третий аспект, связан с решением того, как Тегеран продолжит взаимодействие с Россией. В этом плане особых альтернатив у Ирана нет. Поскольку его основные опоры — это "широкий пул" партнёров и союзников по БРИКС в лице Китая, России, Индии. Не меньшее значение имеет и ближайший периметр соседей - Азербайджан, Ирак, Армения и монархии Персидского залива. Какие бы возможности ни сулила линия нормализации отношений с Западом, текущие балансы торговли и перспективы крупных транспортных и промышленно-энергетических проектов напрямую связаны с Китаем и "поясом соседей" Ирана. Какие бонусы Ирану может принести «полуоборот» в сторону Запада, даже если он станет реальностью, а не очередным предсказанием СМИ – вопрос открытый.

Поэтому Иран, достаточно жёстко торгуясь, практически, без компромиссов стремится зафиксировать свою экономическую выгоду и политические позиции со всеми соседями, включая Россию и Азербайджан. В этом политическом стиле Тегерана и коренится проблема его неуступчивости по теме Зангезурского проекта, попытка взвинтить сумму расходов по строительству коридора "Север-Юг", участков Решт-Астара и других работ в рамках бюджета развития МТК. В этом смысле Иран для своих соседей – партнер достаточно сложный. К примеру, находясь на этапе создания военно-технического альянса с Россией, ИРИ, тем не менее, не готова принимать российские параметры и бизнес-схемы по экономическим проектами, пропуская их через частое сито различных внутриведомственных и межгрупповых согласований. Именно поэтому официальный визит Михаила Мишустина в Иран не был лёгкой прогулкой, хотя, учитывая определенный уровень секретности и ограниченного допуска, мы вряд ли можем судить о его истинных результатах. Можно лишь говорить о пунктах двухсторонней экономической повестки и их косвенных итогах.

Переговоры Мишустина проходили по двум трекам. Прежде всего, по экономическому, в рамках которого иранскому руководству был представлен министр энергетики РФ Сергей Цивилев - новый глава российской команды в двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, представляющий так называемое «угольное лобби». Именно на Цивилеве и его структуре концентрируется обширный блок российских экономических проектов. Ну, а второй трек связан с политическими вопросами, обсуждавшимися на встрече Мишустина с президентом Масудом Пезешкианом, который сделал в ходе официальной части традиционную для Ирана расстановку геополитических акцентов: "…США желают сохранить свою гегемонию, чтобы изолировать такие страны, как Иран и Россия. Но мы должны противодействовать этому, в том числе, в таких форматах, как ШОС, БРИКС". Как известно, Москва и Тегеран находятся на завершающем этапе переговоров по подписанию нового договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. С которым, помимо сугубо военно-технических вопросов, была связана серия из трех визитов в Тегеран секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Судя по стенограмме встречи Владимира Путина с секретарем Совбеза ИРИ Али Ахмедиана, состоявшейся 12 сентября, Иран был ещё не готов подписать этот договор саммите БРИКС, который состоится в Казани 22-24 октября. Однако после визита в Тегеран российской делегации во главе с Мишустиным, новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был полностью согласован.

Что ждёт Тегеран от Зангезурского проекта? Для российско-иранских отношений эта тема из разряда наиболее сложных и дискуссионных. Парадокс в том, что Москва в какой-то мере представляет здесь интересы Баку. Во всяком случае, именно так это выглядит для иранцев. Михаилу Мишустину напомнили про Зангезурский коридор в самом начале его встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом: "Мы подчёркиваем, - сказал он, - необходимость укрепления регионального сотрудничества во всех сферах... И даже по таким спорным темам, как, например, иранские острова в Персидском заливе и транспортный Зангезурский коридор, нам надо работать с российскими друзьями". Для тегеранской правящей элиты Зангезурский коридор стал предметом торга по нескольким причинам. Во-первых, что уже понятно из контекста работ иранских компаний по их берегу реки Араз, Иран хотел бы повысить значимость своего альтернативного проекта «Аразский коридор», чтобы, помимо Азербайджана, Армении России и Турции, стать пятым участником Зангезурского проекта. Который с самого начала воспринимался в Тегеране, как некий "междусобойчик" Баку и Анкары при поддержке Москвы. Эта особенность восприятия была заложена еще в ноябре 2020 года, когда казалось, что Баку и Москве, напрямую работая с Ереваном, будет проще игнорировать Тегеран, поскольку этот транспортный проект касался только Армении и Азербайджана.