Мишустину в Тегеране напомнили о Зангезурском вопросе
Официальный визит в Иран российской правительственной делегации во главе с председателем Михаилом Мишустиным примечателен по целому ряду обстоятельств.
Прежде всего, это первый официальный визит в Иран главы российского правительства за всю постсоветскую историю двусторонних отношений.
Во-вторых, встречи в Тегеране проходят в непростой период определения дальнейшей политической траектории Ирана.
В определенном смысле президент ИРИ Масуд Пезешкиан стоит сегодня перед дилеммой - продолжить линию "реформаторов" посредством постепенного сближения с Западом, либо сконцентрироваться на решении внутренних противоречий и укреплять взаимодействие со странами, входящими в круг стратегических партнёров и союзников Ирана по антизападной коалиции. Учитывая зашедшее достаточно глубоко противостояние с Израилем, главной линией иранского руководства, похоже, станет второй вариант.
Персидская головоломка
Третий аспект, связан с решением того, как Тегеран продолжит взаимодействие с Россией. В этом плане особых альтернатив у Ирана нет. Поскольку его основные опоры — это "широкий пул" партнёров и союзников по БРИКС в лице Китая, России, Индии. Не меньшее значение имеет и ближайший периметр соседей - Азербайджан, Ирак, Армения и монархии Персидского залива.
Какие бы возможности ни сулила линия нормализации отношений с Западом, текущие балансы торговли и перспективы крупных транспортных и промышленно-энергетических проектов напрямую связаны с Китаем и "поясом соседей" Ирана. Какие бонусы Ирану может принести «полуоборот» в сторону Запада, даже если он станет реальностью, а не очередным предсказанием СМИ – вопрос открытый.
Поэтому Иран, достаточно жёстко торгуясь, практически, без компромиссов стремится зафиксировать свою экономическую выгоду и политические позиции со всеми соседями, включая Россию и Азербайджан. В этом политическом стиле Тегерана и коренится проблема его неуступчивости по теме Зангезурского проекта, попытка взвинтить сумму расходов по строительству коридора "Север-Юг", участков Решт-Астара и других работ в рамках бюджета развития МТК.
В этом смысле Иран для своих соседей – партнер достаточно сложный. К примеру, находясь на этапе создания военно-технического альянса с Россией, ИРИ, тем не менее, не готова принимать российские параметры и бизнес-схемы по экономическим проектами, пропуская их через частое сито различных внутриведомственных и межгрупповых согласований.
Именно поэтому официальный визит Михаила Мишустина в Иран не был лёгкой прогулкой, хотя, учитывая определенный уровень секретности и ограниченного допуска, мы вряд ли можем судить о его истинных результатах. Можно лишь говорить о пунктах двухсторонней экономической повестки и их косвенных итогах.
Переговоры Мишустина проходили по двум трекам. Прежде всего, по экономическому, в рамках которого иранскому руководству был представлен министр энергетики РФ Сергей Цивилев - новый глава российской команды в двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, представляющий так называемое «угольное лобби». Именно на Цивилеве и его структуре концентрируется обширный блок российских экономических проектов.
Ну, а второй трек связан с политическими вопросами, обсуждавшимися на встрече Мишустина с президентом Масудом Пезешкианом, который сделал в ходе официальной части традиционную для Ирана расстановку геополитических акцентов: "…США желают сохранить свою гегемонию, чтобы изолировать такие страны, как Иран и Россия. Но мы должны противодействовать этому, в том числе, в таких форматах, как ШОС, БРИКС".
Как известно, Москва и Тегеран находятся на завершающем этапе переговоров по подписанию нового договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. С которым, помимо сугубо военно-технических вопросов, была связана серия из трех визитов в Тегеран секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.
Судя по стенограмме встречи Владимира Путина с секретарем Совбеза ИРИ Али Ахмедиана, состоявшейся 12 сентября, Иран был ещё не готов подписать этот договор саммите БРИКС, который состоится в Казани 22-24 октября. Однако после визита в Тегеран российской делегации во главе с Мишустиным, новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был полностью согласован.
Что ждёт Тегеран от Зангезурского проекта?
Для российско-иранских отношений эта тема из разряда наиболее сложных и дискуссионных. Парадокс в том, что Москва в какой-то мере представляет здесь интересы Баку. Во всяком случае, именно так это выглядит для иранцев. Михаилу Мишустину напомнили про Зангезурский коридор в самом начале его встречи с первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом:
"Мы подчёркиваем, - сказал он, - необходимость укрепления регионального сотрудничества во всех сферах... И даже по таким спорным темам, как, например, иранские острова в Персидском заливе и транспортный Зангезурский коридор, нам надо работать с российскими друзьями".
Для тегеранской правящей элиты Зангезурский коридор стал предметом торга по нескольким причинам. Во-первых, что уже понятно из контекста работ иранских компаний по их берегу реки Араз, Иран хотел бы повысить значимость своего альтернативного проекта «Аразский коридор», чтобы, помимо Азербайджана, Армении России и Турции, стать пятым участником Зангезурского проекта. Который с самого начала воспринимался в Тегеране, как некий "междусобойчик" Баку и Анкары при поддержке Москвы. Эта особенность восприятия была заложена еще в ноябре 2020 года, когда казалось, что Баку и Москве, напрямую работая с Ереваном, будет проще игнорировать Тегеран, поскольку этот транспортный проект касался только Армении и Азербайджана.
Впрочем, и реакция Тегерана на 44-дневную карабахскую войну была также достаточно нервной.
Кстати, мнение о том, что при таком подходе к политическому оформлению Зангезурского проекта с Ираном будут проблемы, уже звучало в России и в 2020, и в 2021 году. Но в конце концов, к 2024 году Ильхаму Алиеву удалось найти с покойным президентом Раиси общий язык по теме развития этого проекта и его политического оформления.
Определенную роль, в «сглаживании» образа Зангезурского проекта, как исключительно тюркского военно-политического проекта, могла сыграть инициатива политической платформы "3+3", где как раз-таки и проходит красной нитью идея о равном доступе к транспортным коммуникациям. Но, к сожалению, при Раиси подвести ее вплотную к идее общей доступности Зангезурского коридора не успели. Возможно, что очередная попытка сгладить противоречия будет предпринята на министерской встрече платформы "3+3", запланированной на декабрь.
Вместо послесловия
Следующим пунктом назначения российской делегации после Тегерана стал Ереван, где состоялся очередной Евразийский межправительственный совет. Весьма показательно, что иранскую делегацию возглавлял первый вице-президент Мохаммад Реза Ареф.
Таким образом, поездку Мишустина в Тегеране можно назвать прелюдией для совместного расширенного заседания глав правительств ЕАЭС, с участием главы правительства Узбекистана.
Правительственные делегации констатировали, что для устойчивого роста в обозримом будущем государствам ЕАЭС и СНГ потребуется более активная совместная работа сразу по нескольким направлениям — это и облегчение условий торговли с третьими странами, и развитие международных логистических коридоров, и производственная кооперация в приоритетных отраслях, и обеспечение продовольственной безопасности.
Вся эта тематика - важнейшие элементы отношений по вектору "Север-Юг" между Россией, Азербайджаном и Ираном.