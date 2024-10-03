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Главы спецслужб стран СНГ соберутся в Астане

02:35 135

Очередное заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников Содружества Независимых Государств (СОРБ) пройдет в Астане в пятницу, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«4 октября в Астане запланировано проведение 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества Независимых Государств», - говорится в сообщении.

В ходе заседания члены совета уделят особое внимание совершенствованию взаимодействия спецслужб стран СНГ в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом. Также планируется выработать меры по активизации сотрудничества при организации поиска членов международных террористических организаций и иных радикальных элементов на каналах въезда-выезда в государства СНГ.

«Участники заседания рассмотрят проект программы сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2026 - 2028 годы», - сообщили в ФСБ.

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