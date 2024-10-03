Борис Джонсон: Россия не вторглась бы в Украину, если бы Трамп был президентом...

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не допустит падения Украины в случае победы на выборах в ноябре. Так считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете The Daily Telegraph.

«Очень важно, что мы понимаем, что борьба Украины абсолютно экзистенциальна для свободы и демократии в Европе. Если Украина падет, это полная катастрофа. И он [Дональд Трамп] понимает это. Я не думаю, что он захочет остаться в истории как парень, который начал свой второй президентский срок не с того, чтобы снова сделать Америку великой, а с того, чтобы сделать снова великим Советский Союз», - заявил Джонсон.

Экс-премьер Британии также предположил, что президент РФ Владимир Путин «не вторгся бы в Украину, если бы вашингтонскую администрацию возглавлял Трамп.

«Одним из достоинств Трампа является его полная непредсказуемость. Вот почему я смотрю на то, что он реально делал на международной арене, и сравниваю это с тем, что люди говорят о нем. Он выслал 60 российских шпионов. Он вел себя гораздо жестче в отношении Сирии, чем администрации демократов. Он был жестче в отношении Корпуса стражей исламской революции. Он дал украинцам ракеты Javelin», - напоминает Джонсон.

«В мире лидером является Америка. И, на мой взгляд, мир становится более счастливым и процветающим, когда есть сильная Америка и сильный лидер, и когда люди чувствуют, что поддерживается какой-то порядок», - считает Джонсон.

На вопрос, когда он последний раз говорил с Трампом, Джонсон ответил: «Совсем недавно». «А когда последний раз говорил с Владимиром Зеленским?» «Тоже совсем недавно».

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