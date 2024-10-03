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Восемь лет колонии из-за постов о войне

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Суд в Москве приговорил к 8 годам лишения свободы 59-летнюю медсестру московского хирургического центра имени Пирогова Ольгу Меньших, признав ее виновной в распространении «фейков» о российской армии по мотивам «политической ненависти», сообщает «Медиазона».

Также ей запретили три года администрировать сайты.

По версии следствия, Меньших разместила два поста в соцсети «ВКонтакте» 14 июля 2022 года и 31 марта 2023 года. В первом говорилось о погибших в результате российского обстрела Винницы и содержалась критика в адрес спикера МИД РФ Марии Захаровой. Во втором рассказывалось о жертвах Бучи.

Обвинение заявило, что Меныших сделала публикации, руководствуясь «пренебрежительным, недружелюбным, враждебно-агрессивным отношением к органам власти России, социальной группе военнослужащих, народу России и к стране в целом». Сама медсестра отрицала факт размещения этих постов, утверждая, что ее страница была взломана, и настаивала на своей невиновности. В последнем слове Меньших заявила, что к делу причастен врач из центра имени Пирогова, которого временно отстранили от работы после ее жалобы на несколько неудачных из-за его действий операций.

О деле против Меньших стало известно в апреле, когда у нее дома прошел обыск. По словам ее знакомых, силовики «перевернули все вверх дном», женщину держали в наручниках. Меньших просила отправить ее под домашний арест по адресу 85-летней матери, за которой она ухаживает. Но суд ей в этом отказал, а потом перевел в СИЗО из-за похода к зубному врачу, который во ФСИН сочли нарушением меры пресечения. 

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