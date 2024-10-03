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Маск тайно пожертвовал республиканцам десятки миллионов

04:02 205

Американский миллиардер Илон Маск тайно переводил  Республиканской партии десятки миллионов долларов пожертвований еще до того, как публично заявил об открытии своего фонда поддержки. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что финансовые взносы Маска, о которых не распространялись публично, показывают, что предприниматель, претерпевший быструю политическую трансформацию в 2024 году, является заметной силой в финансировании республиканских инициатив и кандидатов.

Издание подчеркивает, что осенью 2022 года Маск в преддверии промежуточных выборов пожертвовал более $50 млн на кампанию в колеблющихся штатах против кандидатов  Демократической партии. В 2023 году предприниматель передал $10 млн на кампанию губернатора Флориды Рона Десантиса.

Источники утверждают, что консультанты Республиканской партии и юристы помогли предпринимателю не оставить следов при выполнении транзакций, для этого использовался мессенджер Signal, применяющий технологию сквозного шифрования данных, добавляет The Wall Street Journal.

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