У бейрутцев утро начинается не с кофе

Тем временем «Хезболла» сообщила о гибели 17 израильских солдат в столкновениях на юге Ливана. В заявлении организации отмечается, что «операционный центр, ссылаясь на достоверные полевые источники, подтвердил гибель 17 израильских солдат в ходе столкновений». Израильская армия ранее сообщала о гибели 9 своих военнослужащих с начала наземных операций в Ливане 30 сентября.

В соцсетях публикуют кадры из Бейрута после утренней атаки ВВС Израиля.

*** 11:13

ВВС Израиля сегодня ночью пытались ликвидировать нового главу «Хезболлы».

По одному из бункеров группировки в Бейруте была нанесена серия ударов проникающими авиабомбами.

Также израильская авиация ночью трижды атаковала КПП на границе Сирии и Ливана, в результате ударов прекращено движение по международной трассе Дамаск-Бейрут, сообщает источник в ливанских службах безопасности.

В городе Тулькарме на Западном берегу ликвидирован глава инфраструктуры ХАМАС Захи Ясир Абдель Разак Уфи, сообщили в ЦАХАЛ. Минздрав Палестины сообщает о 18 погибших в результате израильского удара по лагерю беженцев в Тулькарме.