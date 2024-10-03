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В Турции могут пройти досрочные выборы

10:22 1996

В Турции могут пройти досрочные выборы президента до 2028 года. При этом Реджеп Тайип Эрдоган может вновь стать сильнейшим кандидатом, сообщает издание Hürriyet.

Решение о досрочных выборах может быть принято за шесть месяцев или год до 2028 года, отмечает издание.

Правда, на прошлой неделе Эрдоган отверг заявления оппозиции о досрочных президентских выборах в стране, подчеркнув, что следующий электоральный цикл в стране состоится через 3,5 года.

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