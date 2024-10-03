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В чем обвиняют Эльмана Пашаева?

10:36 1701

Следователи в России предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему адвокату Эльману Пашаеву, отказавшемуся сотрудничать со следствием в рамках расследуемого уголовного дела.

Как сообщают российские СМИ, следствие допросило по делу экс-адвоката троих свидетелей.

«Пашаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В свою очередь, бывший адвокат отказался сотрудничать со следствием», - рассказал собеседник журналистов в правоохранительных органах.

Он отметил, что сбор доказательств в рамках расследования уголовного дела в отношении обвиняемого продолжается.

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