В чем обвиняют Эльмана Пашаева?

Следователи в России предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему адвокату Эльману Пашаеву, отказавшемуся сотрудничать со следствием в рамках расследуемого уголовного дела.

Как сообщают российские СМИ, следствие допросило по делу экс-адвоката троих свидетелей.

«Пашаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В свою очередь, бывший адвокат отказался сотрудничать со следствием», - рассказал собеседник журналистов в правоохранительных органах.

Он отметил, что сбор доказательств в рамках расследования уголовного дела в отношении обвиняемого продолжается.