Сотрудники Секретной службы США массово увольняются

В США сотрудники Секретной службы массово увольняются из-за переработок, что осложняет работу тем сотрудникам, которые остаются работать в ведомстве. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Вместо того чтобы расти по мере приближения сложного года, служба сокращалась. По меньшей мере 1 400 из 7 800 сотрудников уволились в 2022 и 2023 финансовом году, что стало крупнейшим оттоком из агентства за по меньшей мере последние два десятка лет», — отмечается в материале издания.

Как отмечают авторы, особым вызовом стал текущий год, когда перед ведомством встала большая задача по обеспечиванию международных и предвыборных мероприятий в США. Однако на фоне увольнений выяснилось, что служба не располагает запасными опытными кадрами и неспособна восполнить сформировавшуюся убыль сотрудников.

20 сентября Секретная служба США признала, что ее сотрудники допустили ряд ошибок в коммуникации и координации во время июльского покушения на кандидата на пост президента Дональда Трампа. Ранее эксперты по безопасности раскритиковали работу Секретной службы США и назвали полным провалом ведомства ситуацию с сентябрьским покушением на бывшего американского президента Дональда Трампа.