В Баку на глазах разрушается еще одно архитектурное здание: чиновники заняты переписками

Здание, которое является историческим и архитектурным памятником и которому более ста лет, находится в аварийном состоянии. Речь идет о трехэтажном жилом доме на улице Саида Рустамова 3/6 в Сабаильском районе, рядом с парком Ахундова в центре Баку.

По словам жильцов, обратившихся в haqqin.az, внешняя часть здания была отремонтирована, однако внутренняя часть находится в, мягко говоря, неважном состоянии: лестницы прогнили, металлические опоры насквозь проржавели, а бетонные части балконов находятся в процессе разрушения. Сильные ветры опрокидывают крупные фрагменты камня на землю. Мурадали Бахшиев, один из жильцов, рассказал, что дом, в котором проживает около 30 семей, находится в аварийном состоянии уже около 20 лет. Из-за отсутствия капитального ремонта ситуация только ухудшается: канализационная система разрушена, водопроводные трубы прогнили. «Здание построено в 1898–1902 годах и является историко-архитектурным памятником. Оно привлекает внимание туристов, которые ежедневно фотографируются перед ним. Однако если бы они зашли внутрь, то увидели бы, в каком плачевном состоянии находится дом», — рассказал мужчина.

Он также отметил, что на протяжении многих лет жильцы не могут пользоваться балконами, так как металлические опоры полностью проржавели и больше не могут выдерживать нагрузку, а сами балконы могут рухнуть в любой момент. Лестницы находятся в аварийном состоянии и могут обрушиться при малейшем воздействии: «Мы поднимаемся по лестнице, держась за поручни, а ступеньки трясутся, как при землетрясении. На стенах дома образовались глубокие трещины, и когда дует ветер, кажется, что он проникает прямо в квартиру. Мы устали жить в постоянном страхе». Жители также сообщили, что двор, как и дом, заброшен, а из-за прогнивших труб его затапливает вода. Солмаз Агазаде, другая жительница дома, рассказала, что она и ее соседи неоднократно обращались в соответствующие органы. Представители властей осматривали здание, но лишь фотографировали опасные участки и уходили. По словам жильцов, несколько лет назад сотрудники, осмотревшие дом, предложили установить колонны под балконами, но затем отказались от этой идеи, заявив, что подобными методами возможное обрушение не предотвратить. Проходят годы, а опасность только нарастает. Жители также добавили, что покойная омбудсмен Эльмира Сулейманова жила по соседству: после осмотра дома по ее обращению были обновлены только лестницы, ведущие к ее квартире, и заасфальтирована часть двора. Остальные лестницы, балконы и коридоры остались в прежнем состоянии.