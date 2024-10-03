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Послу России страшно

11:06 1961

В адрес российских дипломатов в США «поступают угрозы о физической расправе над ними», заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, «дипломатам становится труднее работать в стране» в преддверии выборов президента США, которые должны состояться 5 ноября.

«Подтверждением тому служат агрессивные демонстрации с провокационными лозунгами и оскорблениями в адрес руководства нашей страны, а также угрозы дипломатам и лично послу о физической расправе», - сказал Антонов.

Он отметил, что российская сторона начинает «все чаще» слышать обвинения в свой адрес насчет вмешательства во внутреннюю политику США. При этом Вашингтон «не предъявляет Москве соответствующие доказательства».

Посол подчеркнул, что если «пропагандистские обвинения» в адрес России «лопаются как мыльный пузырь», то санкции против страны продолжают действовать.

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