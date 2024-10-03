С нефтью не все так просто

Накануне стоимость барреля Brent впервые с 3 сентября взлетела выше 76 долларов за баррель – именно так реагировали котировки на массированный ракетный удар Ирана по Израилю. Геополитические аналитики предупреждают, что любой конфликт с участием Тегерана может поставить под угрозу экспорт нефти и газа из стран Персидского залива, поступающий через Ормузский пролив - узкое препятствие на границе с Ираном, через которое проходит 20 процентов мировых поставок сырой нефти. Дальнейший рост цен на топливо будет крайне неприятен для администрации Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, которая баллотируется в Белый дом с обещанием снизить стоимость товаров повседневного спроса, включая, естественно, бензин.

И все это, как утверждает американский сланцевый магнат Харольд Хамм, весьма ощутимо сказывается на ведущей в мире экономике США. Так, по сообщению влиятельной британской Financial Times, Хамм обвинил администрацию президента Джо Байдена в том, что она сделала страну уязвимой к шоку цен на ближневосточную нефть. «За последние четыре года правительство из-за своей неуклюжей политики истощило стратегические нефтяные запасы США, нанеся ущерб внутреннему производству, - отметил магнат. - И теперь страна не в состоянии быстро нарастить добычу энергоносителя, в то время как конфликт на Ближнем Востоке может нарушить мировые поставки сырья». Хамм также отметил, что в то время как стратегические запасы исчерпаны, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в США за последнее десятилетие выросли на 25 процентов.

По данным Управления энергетической информации США, в Южнотихоокеанском национальном резерве осталось 382 миллиона баррелей — около половины мощностей. Этого достаточно, чтобы удовлетворить потребность в нефти в течение 19 дней. «Мы находимся в необычайно уязвимом положении... Все сейчас смотрят в сторону [Ближнего Востока] - и смотрели последние четыре года, - но у нас был президент, который, откровенно говоря, не был дома», - заявил Харольд Хамм. Тем временем наблюдается устойчивый тренд на рост нефтяных котировок. Многие считают, что пока он не особо опасен. Но не следует забывать, что в эти дни наблюдается, пусть и медленный, но рост цен при увеличении запасов нефти в США, что обычно приводит к снижению котировок. Первый и главный фактор, который будет определять стоимость барреля нефти в ближайшие дни и месяцы — это разгорающийся на Ближнем Востоке вооруженный конфликт. Если еще летом в результате спорадических атак мы видели кратковременные скачки цен, которые затем опускались до уровней, отражающих рыночную ситуацию, то сейчас очевидно, что конфликт быстро не закончится. Не случайно аналитики уже окрестили происходящее Третьей ливанской войной.