Министр энергетики о справедливости и равенстве

Министр энергетики Парвиз Шахбазов выступил на заседании «Министров по Чистой Энергии и Инновациям», состоявшемся в городе Фос-ду-Игуасу в рамках председательства Бразилии в G20.

Министр, подчеркнувший, что Бразилия выполняет важную миссию, пропагандирующую быстрый переход к чистой энергии посредством платформ G20 и COP, рассказал о целях и инициативах Азербайджана, который примет у себя COP29, в направлении достижения энергетического перехода, основанного на справедливости и равенстве, и доступного для всех стран.

Было отмечено, что Азербайджан для этого стремится достичь сбалансированных результатов на основе солидарности, став мостом между развитыми и развивающимися странами, различными сторонами, увеличить климатическое финансирование, принять новые инициативы и обязательства, устраняющие препятствия, стоящие перед энергетическим переходом. Сообщалось, что обещание COP29, инициатором которого является Азербайджан, по «Зеленым Энергетическим Зонам и Коридорам», вытекает из нашей деятельности по созданию «зеленых энергетических пространств» с нулевой эмиссией в регионах с богатыми возобновляемыми источниками энергии, а также различных передающих инфраструктур между центрами спроса и предложения энергоснабжения на больших расстояниях, открывающих путь к сокращению расходов.

Также было подчеркнуто, что наш зеленый курс по интеграции в энергосистему станций мощностью 2ГВт, увеличивших возобновляемую энергию более 2 раз, доведя до 33% в производительности электроэнергии, и направлению мощности 5 ГВт на экспорт до 2030 г., сформировал инициативу «Обязательства Глобальных Энергохранилищ и Сетей».

«Для развития сетевой инфраструктуры, которая станет «стержнем» энергетического перехода», предлагаем увеличить глобальный потенциал хранения энергии в шесть раз, повысив до 1 500 гигаватт к 2030 году, и добавить или усовершенствовать электрическую сеть в целом более 80 миллионов километров до 2040 г. Еще одна наша инициатива связана с водородом, являющимся одним из основных компонентов нашей повестки поставщика энергии по трансформативному развитию. Азербайджан неколебим в намерении трансформироваться в страну «зеленой энергии» и решителен в продвижении глобального энергетического перехода», - добавил министр.