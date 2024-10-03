Бортников: «НАТО хочет ввести войска на Южный Кавказ»

Запад «добивается от Армении выхода из ОДКБ, что поставит Ереван в еще большую зависимость от НАТО в вопросах его дальнейших отношений с Баку», сказал директор ФСБ России Александр Бортников в Астане на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

По его словам, «склоняя Ереван к затягиванию переговоров с Баку, Запад пытается возглавить процесс армяно-азербайджанского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного миротворческого контингента – де-юре под эгидой ООН, а де-факто натовской».

«Одновременно в обмен на льготные поставки вооружений и гарантии безопасности Запад добивается от армянского правительства выхода из ОДКБ, что поставит Ереван в еще большую зависимость от Североатлантического альянса в вопросах его дальнейших отношений с Баку. А учитывая весь предыдущий опыт посредничества натовцев в самых разных регионах мира, закрепление блока в Закавказье не будет содействовать стабильности в регионе», - сказал Бортников.

Он добавил, что «развернутая на границе Армении и Азербайджана так называемая независимая гражданская наблюдательная миссия ЕС ведет разведдеятельность в интересах конкретной страны НАТО против России и наших партнеров.