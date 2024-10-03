Фернанду Сантуш объявил состав сборной Азербайджана на матчи с Эстонией и Словакией
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш объявил состав национальной команды на матчи со сборными Эстонии (11 октября, Таллинн) и Словакии (14 октября, Баку).
В состав вошли 24 игрока:
Мехти Джаннатов, Рза Джафаров, Айдын Байрамов, Аббас Гусейнов, Гисмат Алыев, Рахиль Мамедов, Бахлул Мустафазаде, Замик Алиев, Бадави Гусейнов, Антон Кривоцук, Шахрияр Алиев, Эльвин Джафаргулиев, Джошгун Диниев, Эльвин Джамалов, Алексей Исаев, Хаял Наджафов, Джейхун Нуриев, Эмин Махмудов, Торал Байрамов, Озанджан Кекчу, Рустам Ахмедзаде, Рамиль Шейдаев, Махир Эмрели, Ренат Дадашов.
Сбор национальной команды начнется 7 октября. 9-го сборная отправится в Эстонию, а 12-го вернется в Баку и будет готовиться к матчу со Словакией.