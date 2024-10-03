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Россияне боятся ливанских пейджеров

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Произошедшие подрывы пейджеров, раций и другой техники группировки «Хезболла» в Ливане несут «прямую угрозу покушений на представителей власти в СНГ», заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

«Результаты работ спецслужб противника по сбору сведений об уязвимостях информационных ресурсов и конспиративному внедрению «закладок» могут быть использованы не только для разрушения критической информационной инфраструктуры, но и организации покушений на представителей государственной власти с помощью носимой электроники в нужный момент», - сказал Бортников.

По его словам, это является «прямой угрозой» безопасности стран СНГ.

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