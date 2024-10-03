Словакия идет навстречу России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен восстановить отношения с Россией, если война закончится в его каденцию, пишет Politico.

Издание отмечает, что Фицо и дальше хочет продолжать покупать российский газ и нефть, а также сохранить существующие транзитные маршруты через Украину.

«Если война закончится во время мандата этого правительства, я сделаю все возможное для восстановления экономических и стандартных отношений с Россией. Евросоюзу нужна Россия, а России нужен Евросоюз», - заявил словацкий премьер.