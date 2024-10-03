Фернанду Сантуш вызывает в сборную Азербайджана по «тапшу»?

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш на сегодняшней пресс-конференции коснулся важной темы, которая уже долгие годы обсуждается, когда речь заходит о составе национальной команды. Как игроки приглашаются в сборную Азербайджана? Оказывает ли кто-то влияние на главного тренера? Вызываются ли какие-то футболисты по «тапшу»?

«Только я выбираю состав! - отвечает португальский специалист. - В этом вы можете быть уверены. Я и мои помощники смотрим все матчи чемпионата Азербайджана. За игрой наших легионеров наблюдаем по телевизору.

Я не зову в сборную своих друзей или футболистов, чьи интересы представляют какие-то агенты. Мой телефон отключен (улыбается). Это моя ответственность. Никто не вмешивается, уверяю вас».

Говоря о вызове в сборную Эмина Махмудова, который был наказан после известного случая с пенальти в матче со Швецией и который не попадает сейчас в основной состав «Нефтчи», Сантуш заявил, что вызвал Махмудова за его качества.

«Я тут не для того, чтобы кого-то прощать или наказывать. Я отношусь ко всем одинаково. Я принимаю решения относительно игрока на основе того, нравится он мне или нет. Да, был неприятный момент в матче со Швецией. Эмин Махмудов как капитан должен был поступить иначе. Но это качественный футболист. У него есть такие качества, которые есть не у всех. Он может принимать решения, на которые способен не каждый. Он не попадает в стартовый состав «Нефтчи»? Необязательно, чтобы все игроки выходили в основе. Кто-то может выйти на замену в матче сборной.

Сколько мы наберем очков в предстоящих матчах с Эстонией и Словакией? Не знаю, я не ясновидящий. Верю в своих игроков. Они понимают, что что-то нужно менять. Конечно, хотим побеждать в каждом матче. Мы знаем, что нам надо изменить, но не на эти две игры, а в целом. Нужно менять менталитет. С теми игроками, которые этого не хотят, будем прощаться. Есть футболисты, которые больше думают о себе, а надо в первую очередь думать о команде. Если мы хотим идти вперед, это надо менять», - сказал Сантуш.

Также он сообщил, что участие в предстоящих матчах защитника «Карабаха» Бахлула Мустафазаде под вопросом. Он получил травму во вчерашнем матче «Карабаха» с «Мальме».

Напомним, с Эстонией сборная Азербайджана сыграет 11 октября в Таллинне, а со Словакией - 14 октября в Баку. Это матчи 3-го и 4-го туров Лиги наций.

В сборную на эти матчи приглашены 24 игрока:

Мехти Джаннатов, Рза Джафаров, Айдын Байрамов, Аббас Гусейнов, Гисмат Алыев, Рахиль Мамедов, Бахлул Мустафазаде, Замик Алиев, Бадави Гусейнов, Антон Кривоцук, Шахрияр Алиев, Эльвин Джафаргулиев, Джошгун Диниев, Эльвин Джамалов, Алексей Исаев, Хаял Наджафов, Джейхун Нуриев, Эмин Махмудов, Торал Байрамов, Озанджан Кекчу, Рустам Ахмедзаде, Рамиль Шейдаев, Махир Эмрели, Ренат Дадашов.