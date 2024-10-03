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Турция все чаще говорит о войне в регионе

Эксклюзив
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
11:49 868

Шаги, которые предпринимает Израиль, «увеличивают вероятность начала региональной войны», заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

Он отметил, что «события в Газе и Ливане представляют опасность для региона».

«Происходящее – это нападение на человечество. Это угроза для всего международного порядка. В этот момент решение правительства Нетаньяху объявить генерального секретаря ООН персоной нон грата является объявлением войны международному порядку. Если этот процесс не будет остановлен, может начаться региональная война. Израиль хочет вовлечь другие страны в региональную войну», – заявил Челик.

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