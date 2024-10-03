Израиль может нанести удар по порту Бендер-Аббас

«Ликвидировав генсека «Хезболлы» Хасана Насраллу и уничтожив практически все высшее командование и половину военного арсенала этой организации, Израиль одержал свою «Сталинградскую» победу над самым крупным иранским прокси на Ближнем Востоке, - сказал в интервью haqqin.az иранский политолог Алиреза Ардебили. - «Хезболла» уже никогда не будет той грозной силой, которая могла угрожать Израилю масштабной войной. Тем не менее она будет существовать до тех пор, пока ее поддерживает Иран». По словам Ардебили, обстрел Израиля баллистическими ракетами из Ирана - это акт отчаяния, осознание того, что дни «Хезболлы» сочтены. «За все время существования исламской республики в ее планы никогда не входило прямое столкновение с Израилем, - говорит Алиреза Ардебили. - «Хезболла» в Ливане и Сирии, «Кетаиб Хезболла» в Ираке были и созданы для того, чтобы их руками бить по Израилю. А вот прямое столкновение с «сионистским образованием», во всяком случае, пока не будет создано ядерное оружие, в планы Тегерана не входило. Однако фактическая ликвидация Израилем подразделений ХАМАС и «Хезболлы» спровоцировала Иран на весьма опрометчивое решение - обстрелять еврейское государство со своей территории».

«Несомненно, Израиль возьмется за устранение иранской угрозы, которое является жизненно важной опорой для сети шиитских террористических группировок, сконцентрированных вокруг границ Израиля», - считает политолог. По мнению Ардебили, тяжелейшее состояние экономики, финансов и внешней торговли Ирана обнажает сразу несколько уязвимых сфер, удар по которым может повергнуть исламскую республику в состояние глубокого коллапса. «К примеру, удар по иранским предприятиям нефтехимической отрасли, выпускающей полимеры и другую важную для экономики и экспорта продукцию, - отметил Ардебили. - С начала этого года Иран ежедневно добывает более трех миллионов баррелей нефти, которую, как и природный газ, довольно сложно продавать на мировом рынке из-за санкций. Куда прибыльнее экспорт продуктов нефтехимической промышленности, являющийся сегодня одной из главных статей валютных поступлений в ИРИ.

Другим предполагаемым объектом удара израильских ВВС могут стать иранские тепловые электростанции, вырабатывающие 93 процента всей электроэнергии страны. Не секрет, что Ирану катастрофически не хватает электроэнергии. Изношенность и техническая отсталость электросетей постоянно приводит к авариям, колоссальным потерям и, как следствие, к острому дефициту электричества. Каждый день в стране на 10 часов, а то и более, веерно отключают подачу электроэнергии населению шестнадцати-восемнадцати регионов страны, среди которых Исфахан, Альборз, Бушер... То есть даже ограниченный удар по национальной энергосистеме отбросит Иран в каменный век». Еще одним возможным объектом для ответа Израиля является, по мнению иранского политолога, крупнейший в стране морской порт Бендер-Аббас, приносящий Тегерану в год до 50 миллиардов долларов прибыли. Остановка работы этого порта способна парализовать связи Ирана с его главным торговым партнером - Китаем. «Удар по любой из этих сфер будет иметь для иранского режима очень болезненные последствия, - считает политолог. - Однако удар по всем точкам одновременно - это уже полный крах режима». Алиреза Ардебили отмечает, что ракетный удар по ядерным заводам Ирана важен для Израиля с точки зрения будущей безопасности еврейского государства. Однако в ближайшей перспективе это было бы малоэффективным шагом в плане потрясения основ теократического режима аятолл.