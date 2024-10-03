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Весь мир следит за Хаменеи

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12:15 496

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи впервые за 5 лет выступает с проповедью в Тегеране.

Выступление аятоллы, как сообщается, может пролить свет на планы исламской республики после ракетной атаки на Израиль. После выступления состоится церемония поминовения покойного лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Хаменеи в последний раз возглавлял молитвы в январе 2020 года после того, как Иран атаковал военную базу США в Ираке в ответ на убийство командующего КСИР Касема Сулеймани.

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