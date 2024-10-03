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Глава МИД Ирана прилетел в Бейрут

12:22 115

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Бейрут во главе делегации исламской республики для проведения переговоров с властями Ливана. Об этом сообщил официальный представитель иранского ведомства Исмаил Багаи.

«Мы только что приземлились в международном аэропорту Бейрута. Наша делегация во главе с министром иностранных дел [Аббасом] Арагчи, а также включающая двух депутатов Меджлиса и главу Общества Красного Полумесяца, встретится с представителями властей Ливана», - написал Багаи в X (ранее Twitter).

По его словам, в рамках визита иранской делегации Ливану будет передана партия гуманитарной помощи, состоящая из продуктов питания и медикаментов.

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