Украина покупает французскую артиллерию

Украина договорилась о приобретении 12 артиллерийских установок CAESAR. Об этом сообщил в соцсети Х министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Он написал, что во время промышленного форума в Киеве было подписано соответствующее соглашение между Украиной и компанией KNDS, производящей вооружения.

«Увеличение производственных мощностей нашей оборонной промышленности помогает поддержать Украину», - написал министр.

Поставку 12 самоходных артиллерийских установок CAESAR будет финансировать Украина. Ранее сообщалось, что Бельгия рассмотрит предложение о покупке и последующей передаче Украине трех установок CAESAR на сумму в 12 млн евро.